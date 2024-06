Samsung Galaxy S25 krijgt bekende batterij

De mensen achter GalaxyClub hebben achterhaald welke batterij de Samsung Galaxy S25 krijgt. Het blijkt om een oude bekende te zijn.

Waar GalaxyClub de batterijcapaciteit van de Galaxy S25 vandaan heeft zeggen ze niet, maar ze claimen dat die gelijk is aan de huidige Galaxy S24. Dat komt neer op 4000mAh. Waar de S25+ en S25 Ultra op uit komen weten we nog niet.

S25 krijgt dezelfde batterij als deze van de S24

Inmiddels weten we ook welk typenummer Samsung de Galaxy S25 geeft. Het is SM-S931 geworden. Het zijn tot nu toe kruimels informatie die tot ons komen, maar laten we blij zijn met alles wat we krijgen.

Battery AI

Eerder bereikte ons het nieuws dat Samsung de batterijduur van de S25 wil verlengen dankzij het gebruik van AI. Ook het gebruik van een zuiniger processor kan voor een langere accuduur zorgen.

En toch denken we niet dat de Samsung Galaxy S25 over een langere accuduur dan de S24 beschikt. Nieuw toegevoegde functies en betere graphics verhinderen dat meestal. Of dat ook hier geldt moet nog maar blijken.