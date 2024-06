Opklapbare Motorola Razr 50 (Ultra) op 25 juni verwacht

Lenovo, het moederbedrijf van Motorola, heeft op Twitter (X) verklapt wanneer het de volgende fliptelefoon zal aankondigen. Wij noteren alvast dinsdag 25 juni in de agenda maar onduidelijk is nog of we dan de razr 50, de razr 50 Ultra of wellicht beiden zullen ontmoeten.

De Motorola Razr-serie is een geduchte concurrent van de Samsung Galaxy Flip-telefoons. Beiden zijn fliptelefoons met een groot binnenste scherm, en een jaarlijks groter wordend coverscherm. Op Twitter (X) meldt Motorola dat de volgende Razr op 25 juni aangekondigd zal worden.

Zowel de razr 50 als de razr 50 Ultra worden al enige tijd in de wandelgangen genoemd en er is ook al beeldmateriaal van verschenen. Onduidelijk is alleen welke razr we 25 juni te zien krijgen. De teaser geeft daar geen uitsluitsel over. Wel zien we in totaal 7 kleuren waarin het nog onbekende toestel uitkomt.

Eerdere razr 50-geruchten

Dankzij eerdere geruchten weten we dat de razr 50 over een flink groter coverscherm beschikt met een vloeiender 120Hz weergave. Van de uitgebreidere razr 50 ultra weten we dan weer dat hij met 68W snel opgeladen kan worden. Op 25 juni leren we of alle geruchten kloppen en dan kunnen we ook de prijs bevestigen.

