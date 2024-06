Samsung maakt draai; alle Galaxy S25-modellen krijgen Snapdragon-chip

Van oudsher rust Samsung haar Galaxy S-serie in een Exynos en een Snapdragon-variant uit, afhankelijk van waar je op de wereld woont. De S23-serie was de uitzondering, waarbij alle modellen een Snapdragon-chip kregen. Dat lijkt voor de S25 Series weer te gebeuren.

De beslissing om zowel Exynos- als Snapdragon-chips te gebruiken is controversieel. Over het algemeen gelden de modellen met Snapdragon-chip als beter (lees; sneller en zuiniger). De S24 Serie is een beetje de uitzondering op de regel omdat de prestaties aan elkaar gewaagd zijn. Maar voor 2025 heeft Samsung echter een probleem.

Voorheen kwam alleen de Galaxy S Ultra met een Snapdragon-chip

Het lukt Samsung namelijk niet om grote volumes Exynos-chips op 3nm te bakken, iets wat Qualcomm wel kan. En daarom denkt analist Ming-Chi Kuo dat de gehele S25-serie zal worden uitgerust met de Snapdragon 8 Gen 4 van Qualcomm dat gebaseerd is op een 3nm proces van TSMC (N3E).

S25 Ultra, S25+ en S25

Normaal wordt alleen de S25 Ultra exclusief geleverd in een Snapdragon-versie. Mocht dit nieuws kloppen dan krijgen wij ook in Europa de S25 en S25+ in een Snapdragon-variant.

Toekomst Exynos 2500

Wat dit nieuws betekent voor de Exynos 2500-chip, die moest concurreren met de Snapdragon 8 Gen 4, is onbekend. Samsung zou de chip kunnen overslaan om het eigen productieproces te verbeteren. Theoretisch heeft het dan genoeg tijd om de chip dan in de Galaxy Z-serie toe te passen die later in het jaar volgen. Maar die serie komt traditiegetrouw al uitsluitend met Snapdragon-chip. Dat idee lijkt dus niet erg aannemelijk.

Toen Samsung de gehele Galaxy S23-serie van een Qualcomm-processor voorzag ging het gerucht dat dit het einde van de eigen Exynos-processorlijn zou zijn. Dat bleek uiteindelijk niet het geval. En dat lijkt ook nu (weer) niet aan de orde. We gaan er vooralsnog van uit dat dit weer een eenmalig uitstapje is.