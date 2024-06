Verklapt Samsung India nieuwe kleur voor Galaxy-telefoon?

Samsung India lijkt op haar Instagram-pagina een nieuwe kleur voor een Galaxy-telefoon aan te kondigen. Tenminste, dat is wat we denken af te leiden van deze mysterieuze afbeelding.

Een zwart/wit-afbeelding van een vrouw met een gele bloem voor haar gezicht. Het bijschrift leest: "All set to welcome a fresh new look for something (already) epic! Any idea what it is? Coming soon. #Samsung". Wat moet je daar nou van denken?

Als we onze verbeelding de vrije loop laten dan denken we aan een gouden Samsung Galaxy S24 Ultra. Waarom goud? Samsung heeft voor de aankomende Olympische Spelen het nodige gepland staan. En wat is begeerlijker dan een gouden medaille?

Mogelijk alleen voor India

Enig nadeel van deze theorie; de S24 Ultra is al in het geel verkrijgbaar. Die Titanium Yellow-uitvoering is alleen nog niet in India verkrijgbaar. Persoonlijk hopen we daarom op een andere verklaring en zien ook wij een iconische Galaxy-telefoon in een nieuw kleurtje.