Realme kondigt Flagship-killer GT 6 en prijsbewuste GT 6T aan

Realme heeft twee telefoons voor de Europese markt aangekondigd. De al in India aangekondigde realme GT 6, en de nieuwe realme GT 6T met een zeer interessant prijskaartje.

We zagen wel vaker realme-telefoons in Europa, maar zelden in combinatie met abonnement. De realme GT 6 en realme GT 6T worden beiden met abonnement aangeboden.

realme GT 6: GT is terug

Het uitgebreidst van de twee is de GT 6 met een 6,78 inch groot scherm voorop en een Snapdragon 8s Gen 3-processor binnenin. Het Ultra Bright Display kan tot 6000 nits fel en geeft beelden tot 120Hz vloeiend weer. De batterij meet een ruime 5500 mAh en kan met 120W extra snel opgeladen worden.

Prijsbewuste realme GT 6T

De realme GT 6T krijgt een processor uit een iets lagere klasse; de onlangs aangekondigde Snapdragon 7+ Gen 3 van Qualcomm. Ook hier tref je een 6,78 inch groot scherm aan met 6000 nits helderheid en 120Hz weergave, een 5500 mAh batterij en met 120W snelladen.

realme GT 6T; camera minder & veel goedkoper

Prijs GT 6(T)

Verschillen tussen de realme GT 6 en 6T zijn dat de eerste beschikt over een IP65 waterdichte behuizing en over een extra 50MP camera achterop beschikt. Ook de prijs is logischerwijs anders. Voor de 6T leg je slechts 399 euro neer, voor de GT 6 is dat 599 euro.

