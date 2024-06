Samsung Galaxy Watch FE officieel; ziet je wanneer jij slaapt

Samsung heeft via een persbericht de Galaxy Watch FE officieel aangekondigd. Het horloge zit vol met sensoren om je gezondheid te monitoren zowel wanneer je slaapt als wanneer je wakker bent.

De nieuw aangekondigde Galaxy Watch FE komt in een vast formaat van 40mm. Het 1,2 inch ronde scherm wordt beschermd door saffierglas en is verkrijgbaar in drie kleuren; Black, Pink Gold en Silver. Nieuw is dat er bandjes verkrijgbaar zijn met blauw en oranje gestikte elementen.

Galaxy Watch FE: He Sees You When You're Sleeping

Het bandjesmechanisme is nog altijd hetzelfde als voorgaande Galaxy Watches waarmee je het in één klik kunt wisselen. Het horloge is uitgerust met diverse sensoren om je gezondheid te monitoren, waaronder het hart.

Gezondheidsmonitoring

Zo waarschuwt de Samsung Galaxy Watch FE voor een te hoge, te lage, of een onregelmatige hartslag (IHRN). Ook boezemfibrilleren wordt herkend, de hartslag kan worden gemeten en er kan een ECG worden gemaakt. Daarnaast herkent het horloge 100 verschillende sporten waaronder natuurlijk hardlopen.

Watch FE in Silver (met blauw bandje), Pink Gold, en Black

Samsung raadt aan de Galaxy Watch FE ook gedurende de nacht te dragen. Het kan dan je slaappatronen in de gaten houden en verbeterpunten aanraden.

Lijkt op Galaxy Watch 4

Qua hardware lijkt de Samsung Galaxy Watch FE sterk op de Watch 4 40mm van 2021. Ze beschikken beiden over dezelfde Exynos W920-processor en dezelfde 247mAh batterij. Samsung zegt dat de Watch FE deze zomer verkrijgbaar zal zijn vanaf 219 euro.