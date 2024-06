HTC kondigt weinig spannende U24 Pro aan, vraagt de hoofdprijs

Zoals verwacht heeft HTC een nieuwe telefoon aangekondigd. Het is de U24 Pro geworden; een weinig opvallende mid-range Android-telefoon. Er is wel iets opvallends te noemen aan de U24 Pro en dat is z'n vraag. Die is namelijk stevig te noemen.

De HTC U24 Pro krijgt een 6,8 inch groot OLED-scherm mee met vloeiende 120Hz weergave. HTC vergeet er bij te zeggen wat de maximale helderheid is. Er zijn drie 50MP camera's om foto's mee te schieten waar er één van aan de voorzijde zit. Achterop zit verder nog een 8MP ultra-groothoek die ook dienst doet als dieptecamera.

De U24 Pro in Space Navy blauw

Binnenin de U24 Pro vinden we een 4600 mAh grote batterij met 60W snelladen en 15W draadloos laden. Het toestel wordt aangedreven door een Snapdragon 7 Gen 3 van Qualcomm met 12GB aan DDR5-werkgeheugen. Het opslaggeheugen komt net als bij de U23 Pro uit op 256GB. De behuizing is wederom IP67-bestendig waardoor water en stof zoveel mogelijk buiten de deur blijven.

Stevige adviesprijs

Al met al een weinig spannende mid-range telefoon waarvoor je niet snel de portomonnee zou trekken. Het is daarom opvallend dat HTC maar liefst €564 durft te vragen. Er is momenteel keuze uit één kleur; Space Navy. Later volgt ook Gloaming Beige. HTC geeft geen harde update-belofte.

Daardoor zullen we de HTC U24 Pro niet snel aanraden. Tenzij je een maatje zoekt voor je Vive XR Elite-headset. Je kunt namelijk de telefoon daarmee koppelen en je onderdompelen in de Viverse. Maar of dat voldoende is om van de U24 Pro een verkoopsucces te maken betwijfelen we.