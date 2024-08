Ook dummy’s Apple iPhone 16 Pro Max verschenen

Nadat er eerder dummy modellen van de iPhone 16 waren verschenen, bereiken ons nu dummy's van de iPhone 16 Pro Max. Waar de reguliere iPhone 16 erg kleurrijk wordt, geldt dat niet voor de iPhone 16 Pro Max.

De foto van de iPhone 16 Pro Max is van dezelfde bron als van de iPhone 16-dummy's. Ditmaal zien slechts drie kleuren, waarvan het de vraag is of dit alles is, of dat er nog meer kleuren volgen. Immers, de iPhone 15 Pro Max is in vier kleuren verkrijgbaar. Blauw ontbreekt in deze set.

De iPhone 16 Pro Max in drie verschillende kleuren

We zien de Apple iPhone 16 Pro Max in het wit, zwart en titanium. Voor de iPhone 15 Pro Max noemt Apple deze kleuren White Titanium, Black Titanium en Natural Titanium. Het ligt voor de hand dat deze namen ook voor de 16e generatie gebruikt wordt.

Iets meer contrast

Van wat wij kunnen zien lijkt de witte variant witter dan z'n voorganger, en de zwarte juist zwarter. Maar of het voldoende zal zijn om een 15 Pro Max van een 16 Pro Max te onderscheiden valt te betwijfelen. Voornamelijk omdat we geen overige verschillen kunnen waarnemen.

Welk argument Apple daarom verzonnen heeft om onderscheid aan te brengen zal in september duidelijk worden. Feit is wel dat Apple meer uit de kast moet halen dan alleen de AI-functies waar reikhalzend naar uit wordt gekeken. Deze zijn namelijk uitgesteld tot iOS 18.1.

Via: @SonnyDickson