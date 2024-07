Bloomberg: Apple Intelligence uitgesteld tot iOS 18.1

Met veel bombarie kondigde Apple in juni haar eigen AI-functies aan, genaamd Apple Intelligence. Het zou gelijktijdig met de nieuwe iPhones en iOS 18 uitkomen. Maar volgens Bloomberg is er een kink in de kabel gekomen en lukt het niet om de functie op tijd af te krijgen.

Apple is rijkelijk laat met AI. De lancering van iOS 18 zou er voor zorgen dat Apple de aansluiting weer wist te vinden. Het paradepaadje van versie 18 is namelijk Apple Intelligence; Apple's eigen draai van AI. Maar klanten moeten nog even geduld hebben, ontwikkelaars overigens niet.

Apple Intelligence: Priority en Email-samenvattingen

Want nog deze week wordt een beta verwacht van iOS 18.1 waar ontwikkelaars mee aan de slag kunnen. Zij kunnen dan spelen met de functies van Apple Intelligence en deze integreren in eigen apps. iOS 18.1 moet ergens in oktober uitkomen voor gebruikers. Dan zijn de iPhone 16 en iOS 18 al uitgekomen.

Apple Intelligence in Europa

Waarom Apple Intelligence is uitgesteld blijft onbekend. Apple liet al eerder weten dat de Apple Intelligence in Europa later zou komen. Apple heeft langer nodig heeft om te onderzoeken hoe Apple Intelligence correct om moet gaan met de Europese Digital Markets Act (DMA).

