Huawei toont nova Flip: klaptelefoon met klein coverscherm

Huawei heeft een teaser vrijgegeven van de nova Flip. Deze klaptelefoon moet een slag goedkoper worden dan de P50 Pocket maar krijgt wel dezelfde vormgeving.

In de teaser zien we de nova Flip met een relatief klein coverscherm. Al moet worden opgemerkt dat die op de P50 Pocket ook niet bepaald groot is. Buitenop zitten twee camera's inclusief flitser, met binnenin een hole-punch camera.

Specificaties van de Huawei nova Flip worden in de video niet gegeven. We zullen het dus moeten doen met de hints die de video geeft. Die verklapt verder nog dat rechts van de nova Flip volumetoetsen zitten met vermoedelijk een vingerafdrukscanner.

Als eerste de Huawei nova Flip hebben? Ontvang eenmalig een e-mail zodra deze in de winkel ligt E-mail

Mogelijk China-only

De verwachting is dat Huawei de nova Flip in week 32 officieel zal aankondigen. Het Chinese bedrijf heeft een persevent gepland staan voor 6 augustus. Het is onduidelijk of de Huawei nova Flip ook buiten China verkrijgbaar zal zijn. Sinds de Huawei-telefoons geen Android meer draaien is de vraag buiten China naar Huawei-telefoons grotendeels verdampt.