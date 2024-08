Even slikken: zoveel kost de Google Pixel 9 Pro Fold

91mobiles heeft de presentatie van de Google Pixel 9 Pro Fold bemachtigd inclusief de toekomstige adviesprijs. En dat is even slikken voor wie hoopte op een prijsdaling.

Al kun je het ook omdraaien. Want ondanks de Pro-aanduiding in de naam gaat de Google Pixel 9 Pro Fold net zoveel kosten als de originele Pixel Fold: 1799 Amerikaanse Dollars.

Groter scherm, kleinere rand

Voor dat bedrag ontvang je de Google Pixel 9 Pro Fold met 256GB aan opslag. Wil je meer, dan kun je voor de $1919 kostende 512GB versie gaan. Natuurlijk hadden we op een lager prijskaartje gehoopt, maar voor goedkopere foldables zul je toch echt bij clamshell-foldables zoals de Motorola razr 50 of Samsung Flip 6 moeten kijken.

Geduchte concurrent

Google hoopt toch op voldoende klandizie dankzij het 8 inch grote Super Actua Flex-scherm en de vele AI-functies dankzij Gemini. Ook is daar een nieuw ontwerp met dunnere schermranden en een nieuw camera-eiland. En de brede en minder hoge vormgeving dan de Z Fold 6 maakt het een geduchte concurrent.

Google kondigt de Pixel 9 Pro Fold samen met de Pixel 9, Pixel 9 Pro en de Pixel 9 Pro XL op 13 augustus aan tijdens een speciaal Made By Google-evenement. De lancering valt vroeger dit jaar en dat resulteert in dat de telefoons met Android 14 gelanceerd zullen worden, en niet Android 15. Die zal later als update volgen.

