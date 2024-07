Google toont alvast onaangekondigde Pixel 9 Pro Fold

Google heeft alvast persmateriaal vrijgegeven van haar volgende foldable die de naam Pixel 9 Pro Fold krijgt. Ironisch genoeg hebben we het toestel van de meeste hoeken al gezien, via lekken elders. Blijkbaar vond Google het welletjes en lekt het nu de zelf de rest.

De Google Pixel 9 Pro Fold, voorheen ook wel Pixel Fold 2 genoemd, wordt op 13 augustus verwacht. Google houdt op die datum een Made By Google-evenement waar ook de Pixel 9, Pixel 9 Pro en de Pixel 9 Pro XL verwacht worden.

Google Pixel 9 Pro Fold komt met Gemini; Google's slimme AI-software. In de video hierboven wordt aan Gemini gevraagd om een afscheidsbrief te schrijven voor iemands oude mobiel.

We zien verder het toestel geopend worden, waarna we een korte blik krijgen op het vouwbare scherm. Die lijkt over flink dunnere schermranden te beschikken dan de eerste generatie Pixel Fold.

Cameraspecs Pixel 9 Pro Fold

Vervolgens sluit het toestel zich waarna we getrakteerd worden op de gouden Porcelain-uitvoering en het nieuwe camera-eiland. Volgens eerdere geruchten past Google achterop een drietal camera's toe:

64MP groothoek (Sony IMX787)

12MP ultra-groothoek (Samsung 3LU)

10.5MP telephoto (Samsung 3J1)

Voor de selfiecamera's buitenop en binnenin wordt gebruik gemaakt van dezelfde sensor; een 10MP Samsung 3K1. De Pixel 9 Serie is naar verluidt de eerste generatie Pixel-telefoons die 8K-video ondersteunen.

Hogere prijs

Dit alles komt met een vermoedelijk hoger prijskaartje. Kostte de eerste Fold nog €1749 bij z'n lancering, voor de Pixel 9 Pro Fold vraagt Google minstens €1899. Daarvoor krijg je het model met 256GB aan opslag. De 512GB versie moet €2029 kosten.