Lenovo gaat ver: Motorola edge 50 neo krijgt zoomcamera

Er zijn persafbeeldingen verschenen van de aankomende Motorola edge 50 neo. Deze laten een extra camera achterop zien waarmee ingezoomd kan worden. En dat is niet het enige verschil, zo krijgt het modieuze toestel een geheel ander uiterlijk.

Lenovo lijkt voor de Motorola edge 50 neo hetzelfde camera-eiland te gebruiken als we bij andere hedendaagse Motorola's zien. De camera's zitten hierbij in een hoek op een vierkante verhoging met aflopend randje. We tellen er bij de 50 neo dit keer drie.

De edge 50 neo in Pantone-kleur Nautical Blue

Volgens de bron gaat het om een 50MP hoofdcamera met OIS, een 13MP ultra-groothoek en een 10MP telephoto camera om mee in te zoomen. Hoe ver die laatste camera precies kan inzoomen blijft nog even geheim totdat Lenovo het toestel officieel aankondigt.

Geen afgerond glas meer

De edge 50 neo verschil op nog één punt met z'n voorganger, de edge 40 neo. En dat is dat het scherm ditmaal plat is. Dit scherm meet 6,4 inch van hoek tot hoek en beschikt over een vloeiende 120Hz weergave.

Voor- en zijkant van de Edge 50 Neo

Lenovo ruilt verder de MediaTek Dimensity 7030 in voor de Dimensity 7300 wat op papier een aardige snelheidswinst moet opleveren. De 50 neo krijgt hierbij 8GB aan werkgeheugen voor het model met 256GB aan opslag en maar liefst 12GB voor de 512GB versie. Meer dan genoeg voor een mid-range smartphone.

Edge 50 neo: twee geheugenopties, vier kleuren

Verwacht de Motorola edge 50 neo straks in vier kleuren; Nautical Blue (blauw), Latte (crème), Grisaille (grijs) en Poinciana (rood). Er valt dus genoeg te kiezen, alleen weten we nog niet wanneer.

Nautical Blue, Latte, Grisaille en Poinciana

Een lanceerdatum is namelijk nog niet bekend. Maar voor wat het waard is; de edge 40 neo werd in september van 2023 aangekondigd.