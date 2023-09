Lenovo breidt de Motorola edge uit met de edge 40 neo. Dit stijlvolle toestel komt in diverse uitvoeringen waaronder met een achterkant van vegan leather en in exclusieve Pantone-kleuren.

In vergelijking met z'n voorganger, de edge 30 neo, is deze edge 40 neo een flinke vooruitgang. Zo is het scherm nu net als andere edge-modellen licht afgerond. Dit resulteert in een chiquere uitstraling. Maar de verschillen houden niet op bij het uiterlijk.

edge 40 neo in de kleur Caneel Bay

Zo is de batterij flink groter (5000 in plaats van 4020 mAh) en is de behuizing vele malen waterdichter (IP68 in plaats van IP52). Het schermformaat wordt opgerekt tot 6.55 inch met een AMOLED-paneel met piekhelderheid van 1300 nits. Ook de schermverversing gaat omhoog. Al was die met 120 Hz al niet langzaam. Op de edge 40 neo is die nu echter 144 Hz. Schermanimaties ogen hierdoor (nog) vloeiender.

50MP Ultrapixel-camera

Op papier krijgt de edge 40 neo een lagere resolutie camera van 50MP. In de praktijk levert dat volgens Lenovo toch betere resultaten op door het toepassen van een sensor met all-pixel-focus technologie. Doordat alle pixels mee doen om scherp te stellen is hij 16x sneller bij weinig licht.

Motorola edge 40 neo Black Beauty, Caneel Bay en Soothing Sea

CO2 gecompenseerd

Lenovo probeert wat aan de uitstoot van CO2 te doen door in de EMEA-markten (Europa, Midden-Oosten en Afrika) de uitstoot van CO2 te compenseren. Uit het persbericht maken we op dat dit voorlopig alleen tijdens de gemiddelde levenscyclus is, mogelijk doelt het hiermee op het verwachte stroomverbruik. Zelf komt het toestel in een plasticvrije verpakking van soja-inkt en deels gerecycled karton. In de doos vindt je naast het toestel een 100% plantaardige case van Agood Company.

edge 40 neo prijs en beschikbaarheid

De Motorola edge 40 neo ligt vanaf vandaag in de winkels voor een prijs vanaf 399 euro. Beschikbare kleuren zijn Black Beauty, Soothing Sea en Caneel Bay. De eerste is gemaakt van acryl, terwijl de laatste twee opties van Vegan Leather gemaakt zijn.