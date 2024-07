HMD Skyline is Gen Z-telefoon met 13 jaar oud design

In 2011 kondigde Nokia de N9 aan. Een hoekig, kleurrijk toestel met een opvallend design. We zagen hetzelfde design later terug bij vele Lumia-telefoons en nu 13 jaar later gaat ook HMD met het ontwerp aan de haal. En wat blijkt? Zelf met een 13 jaar oud design oogt de HMD Skyline nog stijlvol.

De HMD Skyline is bedoeld voor Gen Z en daarom uitgerust met een uitstekende selfiecamera. Niet alleen is deze bijzonder scherp dankzij de 50 MP resolutie, hij beschikt ook over autofocus voor scherpe selfies dichtbij en veraf. De Skyline gebruikt hiervoor Eye-tracking software.

HMD Skyline in de kleur Neon Pink

Achterop bevinden zich een drietal camera's; een 108 MP hoofdcamera met OIS, een 13 MP ultra-groothoek en een 50 MP telephoto om mee in te zoomen. Het scherm meet 6,55 inch en draait een FHD+ resolutie op een extra vloeiende 144Hz. De maximale helderheid komt uit op 1000 nits en het geheel wordt beschermd door Gorilla Glass 3.

Design uit 2011

Het design van de Nokia N9 uit 2011 druipt nog altijd door in de HMD Skyline. Dat design verhulde destijds goed de dikke schermranden. Iets waar we nu niet meer op zitten te wachten. Hierdoor is de Skyline groter dan het schermformaat doet vermoeden. Wie mooi wil zijn moet pijn lijden.

HMD Skyline vs Nokia N9

Detox Mode

Naast goede camera's komt de HMD Skyline met een vrij kale Android-versie met Detox Mode. Deze modus schakelt notificaties van social media tijdelijk uit totdat je weer tot rust bent gekomen. De functie wordt in augustus verwacht en komt via een aparte update binnen.

Detox Mode in actie

Het repareren van een gebroken scherm of batterij is zelf te doen. De achterkant is verwijderbaar waarna je toegang hebt tot schroeven om het scherm te verwisselen. Onderdelen zijn verkrijgbaar bij iFixit.

Skyline prijs en beschikbaarheid

De HMD Skyline kost €499,99 en is verkrijgbaar in Neon Pink en Twisted Black en komt in uitvoeringen met 128 en 256GB aan opslag. Verwacht de eerste exemplaren eind juli in de winkel. Je ontvangt twee jaar aan Android OS-updates bij je toestel.