Google Pixel Watch 3 komt in 41 en 45mm formaat

Google staat op punt om de nieuwe Pixel Watch 3 aan te kondigen en nieuw dit jaar is dat het horloge in twee formaten verschijnt. Naast de al bestaande 41mm variant wordt er een grotere 45mm versie verwacht. We hebben een afbeelding waarop die laatste te zien is.

Onderstaande afbeelding hebben we te danken aan Android Headlines. Zij hebben @onleaks genoeg geld betaald om de Pixel Watch 3 wereldkundig te mogen maken. Het horloge is nog altijd rond, maar beschikt over een dunnere schermrand.

Pixel Watch 2 in 41mm naast de Pixel Watch 3 45mm

De afbeelding komt uit een Spaanse promotie-video. Deze video toont naast het verschil in formaat ook enkele functies van de Google Pixel Watch 3. Te weten Morning Brief, een notificatiedienst die je 's ochtends vroeg meer over de komende dag vertelt.

Als eerste de Google Pixel Watch 3 hebben? Ontvang eenmalig een e-mail zodra deze in de winkel ligt E-mail

Made by Google

Het horloge wordt samen met de Pixel 9-serie op dinsdag 13 augustus verwacht tijdens een speciaal event genaamd Made by Google. Het belooft een druk evenement te worden met vele productaankondigingen. Mogelijk kondigt Google namelijk ook haar nieuwe draadloze oordopjes aan; de Pixel Buds Pro 2.