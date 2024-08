Wild gerucht: Apple vervangt iPhone Plus door iPhone Air

De Apple iPhone Plus-modellen zijn de slechts verkopende iPhone in Apple's line-up. Dat zit een miljardenbedrijf natuurlijk niet lekker en daarom is er een plan B bedacht. Het model wordt mogelijk vervangen door een ultra dunne iPhone, genaamd de iPhone Air.

Apple verraste afgelopen mei vriend en vijand door de onmogelijk dunne iPad Pro 2024 aan te kondigen. Met z'n 5,1 millimeter het dunste Apple-product ooit. Niemand vroeg erom, en toch is hij daar. Een soort wedstrijdje ver plassen om de rest van de industrie te laten zien waartoe ze in staat zijn.

Apple: dunner is beter

De dunne iPad is het bewijs dat Apple meer geeft om copy-cats dan om haar gebruikers. Want een dunnere iPad gaat ten koste van de batterijduur en duurzaamheid (denk aan buigen/breken). Zolang het andere fabrikanten maar niet lukt om dit na te maken, dan pas is het doel bereikt.

Einde iPhone Plus

Terug naar de iPhone. Want wat Apple met iPads lukt, lukt vast ook met iPhones. En welk model is beter op diezelfde strategie op toe te passen dan de iPhone Plus. Het voordeliger model met groot scherm verkoopt niet echt lekker. Dat biedt ruimte om te experimenteren. En dus gaat de kaasschaaf erop.

iPhone Air

Een naam hebben we ook al; de iPhone Air. Net als bij de laptops. Voorheen zong de naam iPhone Slim rond, maar die naam sluit echt aan bij het uiteindelijke product. De iPhone Air moet namelijk bijna net zoveel kosten als een iPhone Pro maar dan met mindere specs, en dan kun je je afvragen of een aankoop erg 'slim' is.

Vanaf 2026 zien we mogelijk de eerste iPhone Air, genaamd de iPhone 17 Air. De iPhone Plus heeft het dan drie generatie volgehouden, toch één generatie langer dan de iPhone mini.

(via)