Ontwerp Samsung Galaxy S25 houdt rekening met Galaxy XR

Het is augustus 2024 en we hebben nog altijd geen beeld van de Samsung Galaxy S25. Er is geen ontwerp uitgelekt, geen tekening, niet eens een beschrijving. @UniverseIce doet wel een goede poging vandaag, al vragen we ons hardop af of we hiermee geholpen zijn.

Insider @UniverseIce weet ons te melden dat Samsung met het ontwerp van de Galaxy S25 rekening houdt met de Galaxy XR. Maar wat betekent dit precies?

De Samsung Galaxy XR belooft een gemixte AR/VR bril te worden die Samsung samen met Google ergens begin 2025 uitbrengen. Dat is niet geheel toevallig rond dezelfde tijd als de Galaxy S25-serie uit moet komen. De bril moet het antwoord worden op de Apple Vision Pro. Het is niet de eerste VR-bril van Samsung, de Gear VR en VR 2 gingen hem voor.

Galaxy XR

De Gear VR-brillen hadden gemeen dat je je smartphone als scherm gebruikt. Deze dien je voorop de bril te bevestigen. Of dat bij de nieuwe Galaxy XR ook moet ligt niet de hand als het device de Vision Pro als concurrent ziet. Maar uitsluiten kunnen we het niet. Waarom zou het ontwerp van Galaxy S25 dan rekening moeten houden met de Galaxy XR?

De Samsung Gear VR-bril uit 2014

Wellicht is er toch een koppeling nodig met een telefoon, zonder deze in de bril te moeten stoppen. Denk aan een kabel tussen beiden, of waarbij de telefoon als controller gebruikt moet worden.

Galaxy S25-specificaties

Over de Galaxy S25 is nog geen beeldmateriaal beschikbaar dus antwoord daarop hebben we nog niet. Wel zijn er al de nodige geruchten over S25-specificaties. Zo verklaarde Samsung zelf dat het toestel de beste camera's, beeldschermen en chipsets krijgen die beschikbaar zijn.