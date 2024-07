Snellere Nothing Phone (2a) Plus aangekondigd

Het in Londen gevestigde Nothing heeft zojuist de Nothing Phone (2a) Plus officieel onthuld. Het toestel is iets krachtiger en krijgt een betere selfiecamera met 50MP sensor. Ook de prijs stijgt iets.

Nothing heeft de afgelopen tijd haar best gedaan om genoeg interesse te wekken voor de Nothing Phone (2a) Plus. Zo liet Nothing eerder al weten dat het toestel aangedreven wordt door een MediaTek Dimensity 7350 Pro. Deze speciaal voor Nothing aangepaste chipset levert iets betere prestaties dan de Nothing Phone (2a).

De iets snellere Nothing Phone 2a Plus

Achterop bevinden zich twee 50MP camera's met een ultra-groothoek- en groothoek-lens, net als bij het origineel. Voorop zit wel een nieuwe camera. Deze eveneens 50MP scherpe camerasensor is volgens Nothing 56% helderder dan in de Phone (2a). Dit zal met name in de avonduren in betere selfies resulteren. Ook doet de selfiecamera aan 4K-video op 30 fps.

2 kleuren, 1 uitvoering

Nothing levert de Phone 2a Plus in twee kleuren; grijs en zwart. Beiden hebben een metallic afwerking en komen met 12GB aan werkgeheugen en 256GB opslaggeheugen. Dankzij de RAM booster-techniek kan het werkgeheugen tijdelijk opgerekt worden tot 12GB.

De belangrijkste functies van de Phone (2a) Plus

Nothing start de verkoop land voor land waarbij het begint met thuisland Engeland. Daar kost een exemplaar £399. Dat is €50 meer dan de originele Phone 2a. Daarna volgt India en de VS. Pas in september besluit Nothing welke andere landen aan de beurt zijn.