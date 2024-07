Google noemt Tensor G4 in Pixel 9-Serie "game-changing"

Google mag dan al jarenlang haar eigen Tensor-processor ontwerpen, het is en blijft een kopie van de Samsung Exynos-chip. En die moest het vanaf het begin af aan ontgelden tegenover de Qualcomm Snapdragon-chips. Ondanks dat blijkt Google veel vertrouwen te hebben in de vierde versie.

In 2021 kondigde Google de eerste Tensor-chip aan. De Tensor G1 in de Pixel 6 werd gemaakt door Samsung op een 5nm procédé, net als de G2 uit de Pixel 7. Vanaf de Tensor G3 in de Google Pixel 8 werd de overstap naar 4nm gemaakt al bleven de prestaties toen ook al achter bij concurrenten van Qualcomm en MediaTek.

Opvallend genoeg wordt ook de Tensor G4 voor de Pixel 9-serie naar verluidt door Samsung gebakken op 4nm. Spannender wordt het vanaf de Tensor G5. Deze chipset is volledig door Google ontworpen en wordt door TSMC gemaakt op 3nm. En toch noemt Google de Tensor G4 al "game-changing".

Voordelen Tensor G4

Google geeft als enkele voordelen van Tensor G4 "24 uur batterijduur", "7-jaar aan beveiligingsupdates" en "Pixel Feature Drops". Dat zijn zeker pluspunten, maar die gelden naar ons weten ook voor de Pixel 8 met Tensor G3.

En daarom herhalen we het advies wat Rob de Wijk ook altijd geeft; wees voorzichtig met iets een "game changer" te noemen. Natuurlijk laten we ons graag verrassen door Google met iets wat het tegendeel bewijst. Tot die tijd nemen we dit bericht dus aan als marketing.

