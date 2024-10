Xiaomi Redmi 14C met 5160 mAh grote accu bereikt Nederland

De Redmi 14C, die Xiaomi een maand geleden aankondigde, komt naar Nederland. Voor 149 euro krijg je een 6,88 inch groot scherm, een 5160 mAh grote accu en een 50MP AI-camera. Niet gek.

De Xiaomi Redmi 14C is desondanks een instaptelefoon. Dat is niet moeilijk te zien, want bovenaan het scherm zit een ouderwetse inkeping. Oftewel, de gewraakte notch. Toch beschikt dit scherm over een moderne schermverversing van 120 Hz. Hoger dan de 90 Hz van de Redmi 13C.

Redmi 14C komt eraan

Wat Xiaomi ook verbeterd heeft aan de Redmi 14C is de selfiecamera. Deze beschikt nu over een hogere 13MP sensor en beschikt over een nacht- en beautify-modus. Achterop zit nog altijd een 50MP camera die hulp krijgt van een extra sensor om diepte te herkennen. Xiaomi's Imaging Engine zal er vervolgens voor zorgen dat je altijd een bruikbare foto schiet.

Eerste telefoon met Helio G81-Ultra

De tijd dat 5000 mAh de limiet was laat Xiaomi achter zich. Binnenin de 14C ligt een 5160 mAh grote accu die met 18W snel opgeladen kan worden. Wat ook helpt is dat de MediaTek Helio G81-Ultra chip niet veel energie verbruikt. Xiaomi komt met uitvoeringen met 4, 6 en 8GB aan RAM wat virtueel kan worden uitgebreid tot 16GB.

De beschikbare kleuren zijn Midnight Black, Sage Green, Dreamy Purple en Starry Blue. De vanaf-prijs bedraagt 149 euro voor het model met 4GB/128GB aan geheugen.