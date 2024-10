Sony brengt Xperia 1 VI uit in Scarlet-rood met dubbel zoveel opslag

Sony's huidige vlaggenschip is nu verkrijgbaar in een nieuwe kleur; Scarlet. Deze rode variant valt meer op dan de huidige Black, Green en Silver. Een nieuwe kleur is niet het enige wat deze versie brengt.

De donkerrode Xperia 1 VI beschikt over een matte achterkant met binnenin een verdubbeling van het opslaggeheugen. Waar de andere Sony Xperia 1 VI kleuren met 256GB aan opslaggeheugen komen, kent deze Scarlet-variant maar liefst 512GB.

Xperia 1 VI nu ook in Scarlet-rood verkrijgbaar

De overige specificaties zijn gelijk gebleven. Zo vind je er nog altijd een Exmor T-sensor, een echte telezoomlens die tussen de 3,5 en 7,1 kan inzoomen en een Bravia-scherm die we ook van de Sony TV's kennen. Natuurlijk is de Sony Xperia 1 VI uitgerust met een fysieke sluitertoets, net als een echte camera.

Xperia 1 VI bezwaren

Het moge duidelijk zijn dat het toestel in reviews geroemd wordt vanwege het camerasysteem. Daar staat tegenover dat de prijs van het toestel als hoog wordt ervaren en dat de 30W opladen niet erg snel is vandaag de dag. De Xperia 1 VI Scarlet verandert niets aan beide bezwaren. De rode versie kost €1499 en laadt nog altijd met maximaal 30W op.