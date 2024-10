Gerucht: Samsung Galaxy S25 FE wordt flinterdun

Net als Apple is ook Samsung van plan om een ultra-dunne telefoon uit te brengen. Samsung heeft haar oog laten vallen op de Galaxy S25 FE die in 2025 verwacht wordt. Hoe dun het toestel precies wordt is nog onduidelijk, maar in ieder geval dunner dan de huidige 8 millimeter.

Telefoonfabrikanten willen zich in 2025 richten op ultra-dunne telefoons. Niet omdat iemand daar op zit te wachten, maar omdat het kan. Omdat het iets anders is. Op zich had Samsung zich ook kunnen richten op innovatieve foldables, maar het kiest nu voor een extra dunne Galaxy S25 Fan Edition.

S24 FE is krap een maand oud, nu al geruchten over opvolger

Samsung wil zo de wind uit de zeilen nemen van Apple dat met de aankomende iPhone 17 Air iets soortgelijk wil doen. De huidige Galaxy S24 FE meet precies 8 millimeter, dus de S25 FE zal in ieder geval dunner zijn dan dat.

Als eerste de Samsung Galaxy S25 FE hebben? Ontvang eenmalig een e-mail zodra deze in de winkel ligt E-mail

Hoe dunner een telefoon hoe minder ruimte voor batterij er is. Samsung kon in de S24 FE al niet meer kwijt dan een 4700 mAh exemplaar. Dat belooft weinigs goeds voor z'n opvolger. De dunste Samsung Galaxy ooit was de Galaxy A8 met een 3050 mAh grote batterij en een dikte van 5,9 millimeter.

MediaTek Dimensity 9400

Samsung zou een energiezuiniger processor kunnen toepassen om het verlies in capaciteit te compenseren. De MediaTek Dimensity 9400 wordt als mogelijke kandidaat genoemd. Deze chipset werd eerder genoemd om plaats te nemen in de S25 en S25+. Die deal is nu mogelijk van de baan.

(via)