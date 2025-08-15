Alle productrenders van Samsung Galaxy S25 FE liggen op straat

Nadat eerder al enkele renders van de S25 FE in het zwart opgedoken waren zijn nu ook de andere renders gevonden. We zien het Fan Edition-toestel van alle hoeken en in de vier verwachte kleuren.

De nieuwe renders van de Samsung S25 FE verschenen bij Android Headlines. Er bestaat geen twijfel dat we hier naar de S25 FE kijken, het staat immers op het scherm geschreven. Zoals eerder door ons voorspeld komt het toestel in Navy, Icy blue, Black en White.

Persoonlijk hadden we een donkere blauwe tint verwacht dan Samsung de S25 FE Navy in werkelijkheid is. De donkerblauwe kleur komt niet exact overeen met de donkerblauwe Flip 7, Fold 7 en S25 die momenteel zo populair is.

De S25 Fan Edition uitgelicht

Verder kent de nu getoonde S25 Fan Edition geen verrassingen voor ons. Veel van het toestel was al uitgelekt. Zo houden we rekening met een 6.7 inch groot scherm, drie camera's achterop, een Exynos 2400 binnenin met een 4900 mAh batterij.

De bron merkt op dat Samsung voorafgaand aan de IFA-beurs in Berlijn een persconferentie gepland heeft staan. Dat gebeurt op 4 september. Dat is ook de datum waarvan wij eerder voorspelden waarop Samsung het toestel aankondigt. Dit betekent dat Samsung's nieuwste Fan Edition-telefoon al over een maand in de winkels ligt.