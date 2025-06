Renders tonen fonkelnieuwe Samsung Galaxy S25 FE

SammyGuru heeft beelden van de aankomende Galaxy S25 Fan Edition (FE) bemachtigd. Dat is ze gelukt door een zak geld over te maken aan @onleaks die de bron is van deze fraaie CAD-renders. We zien een toestel met niet alleen dunnere schermranden dan z'n voorganger, hij is ook zelf stukken dunner.

Specificaties van de S25 FE kunnen we niet afleiden van onderstaande renders, maar wel de afmetingen. Die luiden 161,4 x 76,6 x 7,4 millimeter tegenover 162 x 77,3 x 8 millimeter van de S24 FE. Dunner dus en iets smaller maar dat laatste kan ook komen door de dunnere schermranden.

Eerste renders van S25 FE zijn binnen

Achterop zien we nog altijd drie camera's met voorop een enkele selfiecamera in een schermgat. Het is gissen welke sensoren Samsung toepast, al gaat het gerucht dat er voorop een 12MP sensor zit. Ook onduidelijk is de processorkeuze. Het ligt voor de hand dat Samsung kiest voor een Exynos-chip van eigen makelij.

FE = Plus?

Samsung voorziet haar Fan Edition-telefoons doorgaans van een groter scherm dan de instap Galaxy S. Houd rekening met een 6,7 inch groot scherm net als op de S25+ maar met een iets lagere FHD+ resolutie. Het is niet ondenkbaar dat de FE-versie hiermee de rol van het Plus-model overneemt. Wie wel een grotere Galaxy S-telefoon met high-end specs wil kan altijd nog naar de Galaxy S Ultra uitwijken.

Als eerste de Samsung Galaxy S25 FE hebben? Ontvang eenmalig een e-mail zodra deze te koop is Geef een geldig e-mailadres op! Schrijf je ook in voor de nieuwsbrief Verstuur

De lancering van de Samsung S25 FE vindt mogelijk pas eind september plaats, maar begin oktober is ook een mogelijkheid. We verwachten dat het toestel gelanceerd wordt met Android 16 en One UI 8 dat tegen die tijd al verkrijgbaar zal zijn.

Bron: SammyGuru