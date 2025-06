Heeft jouw Galaxy Watch 4 last van Red Screen of Death? Dit kun je er aan doen

Veel dragers van de Samsung Galaxy Watch 4 melden problemen met het scherm van hun smartphone. Het horloge zou nergens meer op reageren en alleen een rood scherm tonen. Recent zien we een toename van eigenaren die met dit probleem kampen. Maar wat is er aan te doen?

Het antwoord is kort en onbevredigend; er is helaas weinig aan te doen. De Galaxy Watch 4 kwam in 2021 uit en valt niet meer onder de garantie. Waarom juist nu meerdere klachten tegelijk verschijnen is onduidelijk, al hebben sommigen er al vanaf het begin last van. Die hadden "geluk"; hun exemplaar werd onder garantie vervangen.

Het rode scherm, ook wel Red Screen of Death, is uitermate vervelend mocht je daar last van hebben. Reparatie is in vele gevallen duurder dan een nieuw model. En mocht je gegevens niet gesynchroniseerd hebben met je smartphone dan ben je je gegevens ook nog eens kwijt. Dit is meteen ons advies aan Watch 4-eigenaren die nog geen last hebben van dit probleem: stel synchronisatie in, nu het nog kan.

Oorzaak onduidelijk

Waardoor het probleem ontstaat is onbekend. Er zitten weinig bewegende onderdelen aan het horloge dus slijtage zal geen factor meespelen. Gebruikers waarvan het horloge stuk ging melden wel eerst een rode gloed over het scherm heen, voordat het hele scherm rood of oranje wordt.

Toch maar een nieuwe Galaxy Watch?

Repareren is altijd een optie al is dat gelet op de economische waarde van het horloge niet meteen het verstandigst. Samsung zal je met alle liefde een Galaxy Watch 7 willen verkopen, maar je kunt ook nog even geduld hebben en wachten op de Watch 8 die in juli verwacht wordt.

Via: AndroidAuthority

Afbeeldingen: r/GalaxyWatch (Reddit) en Samsung Community