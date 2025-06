Renders van Samsung Galaxy Z Fold 7 en Flip 7 voor lancering verschenen

Vanochtend nog schreven we dat het Samsung redelijk goed gelukt was haar nieuwe Galaxy-telefoons geheim te houden, maar dat bleek van korte duur. Want AndroidHeadlines publiceerde zojuist de persrenders van de aankomende Galaxy Z Fold 7 en Flip 7. We zien een onmogelijk dunne foldable en een schermvullende buitenkant.

Veel dunnere Samsung Galaxy Z Fold 7

Te beginnen bij de Samsung Fold 7. Daar kunnen we niet om z'n dunheid heen, of eigenlijk ook weer wel. Hoe het ook zij, als we de Fold 6 naast de Fold7 zetten dan zien we het grote verschil pas goed. Samsung heeft hier echt stappen gezet.

Samsung Fold7 naast de Fold6

Maar er zijn meer verschillen. Zo wordt het scherm buitenop weer een stukje breder, iets wat Samsung de afgelopen jaren vaker deed. Dit moet resulteren in het makkelijker bedienen van de Fold7 wanneer deze gesloten is. Ook ogen de schermranden iets dunner. En ondanks het afgenomen profiel oogt de cameramodule niet eens zo massief. Al steekt deze nog wel behoorlijk uit.

Selfiecamera binnenin de Fold7

Eenmaal geopend zien we nog een verrassing; de camera onder het scherm lijkt ingeruild te zijn voor een punch-hole exemplaar. Samsung was juist één van de weinigen die een UDC (Under Display Camera) toepaste al kwam dat de beeldkwaliteit vaak niet ten goede. Mogelijk is dat dan ook de reden waarom we nu een meer traditioneler schermgat zien.

Samsung Flip 7

En dan bracht dezelfde bron ook nog afbeeldingen van de Flip 7 die dit jaar een schermvullende voorkant krijgt. Samsung gaat hiermee Motorola achterna die al jarenlang hetzelfde doet met haar razr ultra-telefoons. Dat Samsung deze stap zou zetten bleek al uit eerder verschenen renders.

Samsung Galaxy Z Flip7 in blauw en zwart

Ook de Samsung Flip7 oogt wat dunner dan de Flip6 maar dat kan gezichtsbedrog zijn. We hebben nog altijd geen specificaties dus het kan nog alle kanten op. Al met al lijkt het dit jaar om een substantiële upgrade te gaan en geen incrementele. Dat zou een eventuele prijsverhoging rechtvaardigen en daar zijn meerdere bronnen dan ook bang voor.

Om die critici de mond te snoeren brengt Samsung mogelijk ook de Flip7 FE uit; een voordeliger versie van de Flip. Hoeveel dit toestel, en de andere twee, moeten kosten weten we nog niet. Prijzen zijn ook nog onbekend. Er is dus nog iets om naar uit te kijken.

