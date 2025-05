Moeilijk te geloven: Samsung Galaxy Z Fold 7 wordt dunste foldable ooit

Samsung is zo'n beetje de bedenker van foldables; telefoons die je kunt inklappen of dichtvouwen. Ieder jaar kwamen er kleine verbeteringen, alleen de laatste jaren werd Samsung links en rechts ingehaald door fabrikanten die wel dunne foldables wisten te maken. Er daar gaat de Fold 7 nu een eind aan maken.

De eerste Fold was ingeklapt 17,6 millimeter dik, de versie daarna 16,8 mm. Samsung wist de dikte van de Fold 6 terug te brengen naar 12,1 millimeter. Al met al een knappe prestaties maar het haalt nog altijd niet de dunheid van de Oppo Find N5 van maar liefst 8,93 millimeter. Zelfs de Fold Special Edition die speciaal in het leven werd geroepen om daar weerstand tegen te bieden komt met z'n 10,6 millimeter niet eens in de buurt.

Het is daarom lastig te geloven dat volgens dit gerucht de Fold 7 de dunste booklet-foldable ooit wordt. Met een ingeklapte dikte van 8,9 millimeter en uitgeklapt zelfs 3,9 millimeter. Dat is bijna net zo dik als twee tien eurocent-munten op elkaar. Als dit gerucht klopt dan zou Samsung erin geslaagd zijn om 3,2 millimeter van de Fold 6 af te halen en 1,7 millimeter van de Fold Special Edition.

Toch dezelfde batterijcapaciteit

Volgens de bron van dit gerucht, die overigens niet alleen staat in deze claim, rust Samsung de Galaxy Fold 7 uit met een batterij van 4400 mAh groot. Dat is net zo groot als in de huidige Fold 6, maar die dus wel veel dikker is. Wat dat betreft is dat dus goed nieuws.

We hebben het gerucht over een veel dunnere Fold 7 eerder gezien maar hebben er toen weinig aandacht aan geschonken. Het leek ons te onwaarschijnlijk. Nu @UniverseIce zich ook achter dit gerucht schaart verandert de zaak wat ons betreft. De lancering van de Samsung Galaxy Z Fold 7 wordt niet voor het najaar verwacht.

Via: X/@UniverseIce