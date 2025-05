Duidelijkheid over Motorola Moto G86 5G: complete specificatielijst verschenen

Nadat halverwege april de eerste beelden van de Moto G86 verschenen is het plaatje nu compleet. De vermoedelijke lijst met specificaties is binnen en vertellen ons niet alleen meer over z'n toekomstige functies, het meldt ook de komst van twee versies. Eén met een 5200 en één met een 6720 mAh batterij.

Onderstaande afbeelding verscheen op de tijdlijn van @evleaks op X. We linken niet meer naar het oude Twitter maar als je geabonneerd bent op Evan's tijdlijn dan kun je hem vast en zeker vinden. We zien naast de afbeelding die we halverwege april ook zagen de volledige specificaties van de G86 5G.



Specificatielijst van de Moto G86 5G (klik voor groot) Specificatielijst van de Moto G86 5G (klik voor groot)

We zien dat het toestel een plat 6,67 inch groot pOLED-scherm krijgt met heldere 4500-nits weergave en beschermd wordt door Gorilla Glass 7i. Dat suggereert dat we te maken hebben met een mid-range toestel maar dan wel één met een scherpere 1220p resolutie. Het toestel draait verder Android 15 en krijgt twee jaar aan OS-upgrades en vier jaar een tweemaandelijkse beveiligingsupdates.

De Moto G86 beschikt over een Dimensity 7300-chip van MediaTek wat onze vermoedens over een mid-range toestel bevestigen. Er is lekker veel werkgeheugen aanwezig; 8 en 12GB. Dat is virtueel uit te breiden tot 24GB maar dat gaat ten koste van het opslaggeheugen wat begint bij 128 en oploopt tot 256GB.

Giga batterij

Iets verderop valt ons oog op de batterijcapaciteit. Er wordt melding gemaakt van twee opties; een conservatieve 5200mAh en een ambitieuze 6720mAh. Dit laatste weegt ondanks de veel grotere capaciteit slechts 13 gram meer. Vermoedelijk past Lenovo de nieuwe Silicon-Carbon batterij toe al is nog onduidelijk of deze wereldwijd verkrijgbaar zal zijn. Reken er maar niet op.

Beschikbare kleuren zijn Spellbound, Chrysanthemum, Cosmic Sky en Golden Cypress. Dat zijn allen Pantone-kleuren en staan respectievelijk voor donkerblauw, warmrood, paars en groen. De donkerblauwe en paarse versie hebben we je reeds kunnen laten zien, de overige kleuren blijven voorlopig nog even geheim.

Moto G86 prijs

Een lanceerdatum hebben we helaas nog niet voor je kunnen achterhalen, wel weten we z'n adviesprijs. Dankzij door ons achterhaalde EAN-codes zien we een adviesprijs van rond de €350 voor het model met 8GB aan RAM en 256GB aan opslag. Die prijs is overigens in lijn met waarvoor de G85 destijds uit kwam, dus gek is dat niet.