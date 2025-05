“Europese Samsung Galaxy S26-serie krijgt Exynos, rest van de wereld Snapdragon”

We wisten dat het eraan zat te komen maar het valt toch rauw op ons dak. Samsung heeft haar Exynos-chipdivisie weer een beetje draaien en daar zal Europa de gevolgen van ondervinden. Want de S26 zal hier weer met een Exynos-chip uitgerust worden. De rest van de wereld krijgt de laatste Snapdragon-chip.

Bij de Samsung Galaxy S25-serie kreeg Samsung het niet voor elkaar om de eigen Exynos-chip in voldoende volumes te maken, en die ook nog concurrerend genoeg te maken met de Snapdragon 8 Elite. Als gevolg hiervan werd het toestel wereldwijd met een Qualcomm-processor verkocht. Wat goed nieuws was voor met name Europa; de Exynos-chip bleek de afgelopen jaren niet opgewassen tegen de Snapdragon-chip.

Europese S26-serie gaat terug naar Exynos

Maar de productie van de Exynos 2600 ligt op schema en dus kan Samsung weer een deel van de Galaxy S-serie uitrusten met haar eigen mobiele processor. En dat is traditiegetrouw Europa. De VS en Azië krijgen de Snapdragon 8 Elite 2. Uit eerdere benchmarks blijkt al dat deze beter presteert dan de Exynos 2600.

Snapdragon 8 Elite 2 presteert "duidelijk beter" dan Exynos 2600

Dit gerucht is afkomstig van X-gebruiker @Jukanlosreve. Het liefst wil Samsung de Exynos 2600 wereldwijd toepassen maar daarvoor kan het niet genoeg exemplaren maken. Ook bevestigt deze gebruiker dat de Snapdragon 8 Elite 2 duidelijk betere prestaties neerzet dan de Exynos 2600. Net als voorgaande jaren.

Als eerste de Samsung Galaxy S26 hebben? Ontvang eenmalig een e-mail zodra deze te koop is Geef een geldig e-mailadres op! Verstuur

Samsung richt zich al jarenlang, naast de thuismarkt, op de markt van de VS. Het wil haar grootste concurrent Apple vooral in haar thuisland pijn doen. Daardoor wordt Europa achtergesteld. Of die strategie handig is nu er extra importtarieven opgelegd worden valt te bezien. Apple heeft een voorkeurspositie weten te bemachtigen bij de huidige Amerikaanse regering, mogelijk ten nadele van Samsung.