Google zet presentatie nieuwe huisstijl Android 16 te vroeg online

Google zal tijdens Google I/O een nieuwe huisstijl voor Android 16 presenteren. Deze krijgt de naam Material 3 Expressive en is net als Material 3 en Material You onderdeel van Material Design. Google heeft de presentatie van Material 3 Expressive per ongeluk te vroeg online gezet.

Google weet net als onaangekondigde Pixel-telefoons ook dit nieuws niet lang voor ons geheim te houden. Eerder nog wist een publicatie de eerste screenshots van Android 16 te achterhalen, nu ligt de hele presentatie op straat. Heel erg anders ziet Android 16 er niet uit, het gaat om subtiele verschillen, maar wel met meer kleur en meer vormen.

Screenshot van de Material 3 Expressive presentatie

Dankzij de presentatie, die kort op Google's website online heeft gestaan maar door WayBackMachine bewaard is, leren we meer over de achtergrond van Material 3 Expressive. Zo heeft Google vooral geleerd van gebruikers, door 46 verschillende studies waaraan in totaal 18.000 mensen deelnamen. Hierbij werd gekeken hoe mensen reageerden op bepaalde ontwerpkeuzes, waar ze met hun ogen naar keken en hoe snel men een bepaalde interface begreep.

Voorkeur voor expressieve ontwerpen

Een concreet resultaat van dit alles is een nieuwe voortgangsbalk die sneller lijkt te laden en thuishoort op een premium telefoon. Ook keek Google hoe groot knoppen kunnen worden voordat ze te groot werden ervaren. De lessen die Google hieruit trok zijn dat mensen vooral expressieve ontwerpen waarderen waarbij ze 'iets voelen'.

Material 3 Expressive; meer kleur, meer vormen en meer animaties

In Android 16 zal dat resulteren in "the use of color, shape, size, motion, and containment”. Verwacht dus meer kleur, meer vormen en meer animaties. Hierdoor moet Android 16 beter, handiger en eenvoudiger te gebruiken zijn dan Android 15 maar toch vertrouwd en bekend aanvoelen.