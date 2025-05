Ontwerp Android 16 flink op de schop: zo ziet het eruit

Google zou het uiterlijk van Android 16 flink willen oppoetsen. Het zou zelfs de grootste wijziging zijn sinds Android 5 Lollipop uit 2012 toen Google de eerste versie van Material Design toepaste. We tonen je alvast de eerste beelden.

Google's huisstijl voor Android, en veel andere software, heet Material You. Het is een doorontwikkeling van Material Design dat in 2012 werd geïntroduceerd samen met Android 5 en schrijft voor hoe knoppen eruit zien, welk lettertype gebruikt wordt en meer van dat soort dingen. Hierdoor ziet alles er strak en herkenbaar uit.

Material Design kreeg door de jaren heen een aantal grote updates met de laatste in 2021 waarbij het allemaal wat persoonlijker werd. Google vindt de tijd rijp voor weer een versie en die gaan we vanaf Android 16 zien. Material 3 Expressive zal tijdens Google I/O komende maand gedemonstreerd worden maar Android Authority wist de eerste screenshots al te bemachtigen.

Meer kleur, blurry achtergronden

Hieruit wordt duidelijk dat Android 16 meer kleur krijgt met achtergronden die van een sterke blur zijn voorzien. Hierdoor lijkt het wat alsof je door mat glas kijkt. Misschien is het toeval, maar de geruchten gaan dat Apple haar iOS 19 ook van een soortgelijk design wil voorzien.

Android 15 (links) tegenover versie 16 (rechts)

Ook het design van sommige knoppen gaan op de schop. Zo krijgen de volume- en helderheid-slider een nieuw uiterlijk. Ook lijkt er gebruik te zijn gemaakt van een nieuw lettertype. Verder maakt de bron melding van vernieuwde iconen in de statusbalk, waaronder die voor de batterij en de netwerksterkte.

Meer tijdens Google I/O

Gebruikers krijgen de mogelijkheid om het formaat van app-iconen in te stellen en het instellingenmenu krijgt meer kleur. Notificaties op het lockscherm kunnen ingeklapt worden zodat het minder rommelig wordt. Het is slechts een greep uit de vele wijzigingen die Google voor ons in petto heeft. De meeste daarvan verwachten we 20 mei van dichtbij te zien als Google haar jaarlijkse Google I/O houdt.