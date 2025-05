Scherm van Google Pixel 10 wordt vriendelijker om naar te kijken

De lancering van de Google Pixel 10 is dichterbij dan je denkt. Nog een kwartaal en dan mogen we hem naar alle waarschijnlijkheid begroeten. Eén van de nieuwe functies is mogelijk een verbeterd scherm. Daar zullen mensen die gevoelig zijn voor flikkeringen bij OLED-scherm blij van worden.

Net als veel andere telefoons maakt Google gebruik van OLED-schermen. Deze schermen zijn opgemaakt uit vele individuele LEDs. De meeste mensen zullen bekend zijn met de schermverversing, uitgedrukt in Hertz (Hz). Hoe hoger de schermverversing, hoe vloeiender animaties ogen. De meeste telefoons, zo ook de Pixel 9, doen dat op 120 Hz.

Google Pixel 9 maakt mooie plaatjes, maar is voor sommige mensen niet mooi om naar te kijken

Om beelden feller of minder fel te maken maken OLED-schermen gebruik van PWM (Pulse-Width Modulation). Hierbij gaat de LED kort uit en weer aan, zo snel dat de gebruiker dit niet merkt. Ook dit gaat net zoals bij de schermverversing met een bepaalde frequentie, wederom uitgedrukt in Hertz. Bij de Pixel 9 zit de PWM op 240 Hz. En dat is voor sommige mensen te laag.

PWM-frequentie

Mensen die daar gevoelig voor zijn ervaren een zichtbare flikkering en kunnen last krijgen van hoofdpijn. Weer andere mensen merken er juist helemaal niets van. Google past een vrij lage PWM toe terwijl andere fabrikanten veelal hoger zitten. Zo heeft de Samsung Galaxy S25 een PWM-frequentie van 480 Hz net als de iPhone 16 van Apple. Honor spant de kroon met haar Magic6 Pro en een PWM-frequentie van maar liefst 4320 Hz.

Op de hoogte van het probleem

Voor de Pixel 10 zou Google onderzoeken of het een hogere PWM-frequentie kan toepassen. Tegenover Android Central meldt Google dat het op de hoogte is van de problemen met de Pixel 9 en de lage PWM en dit mogelijk later dit jaar gaat adresseren. Dat belooft veel goeds, vooral wie gevoelig is voor dit soort flikkeringen.

Als eerste de Google Pixel 10 hebben? Ontvang eenmalig een e-mail zodra deze te koop is Geef een geldig e-mailadres op! Verstuur

Android 16

Intussen is er al het nodige van de Pixel 10 uitgelekt. Zo hebben we al beelden en enkele specificaties. Volgens de geruchten krijgt de instap Pixel een extra camera achterop, wellicht met een periscooplens om verder mee in te zoomen. De introductie van het toestel zou mogelijk al vlak na de zomer plaatsvinden. Eerst krijgen we nog het Google I/O-evenement op 20 mei. Hier zal Google de eerste demonstratie van Android 16 geven.