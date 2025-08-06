Groot lek onthult specs en functies Google Pixel 10

Een nieuw lek van @evleaks geeft ons meer informatie over de aankomende Pixel 10 van Google. Welke specificaties het nieuwe toestel heeft, wat de belangrijkste functies zijn en het totaal aanbod kleuren.

Google is als telefoonfabrikant nooit goed geweest geheimen lang voor zichzelf te houden. Dat is dit jaar niet anders en al maandenlang gaat het in onze geruchtenrubriek over niets anders dan de aankomende Pixel 10. Blijkbaar was er nog wat te lekken over want @evleaks brengt ons weer nieuw materiaal.

Specificaties van Pixel-telefoons vergeleken, afbeelding @evleaks

We krijgen dankzij bovenstaande afbeelding eindelijk een goed beeld van de Pixel 10 en de Pixel 10 Pro. Beiden beschikken voor het eerst samen over een drievoudig camera-systeem. De telephoto-camera was iets wat je voorheen alleen bij een Pro-model zag. Google denkt met duidelijk betere camera-specs mensen toch te overtuigen om voor een Pro-model te gaan.

De marketingafdeling van Google doet een duit in het zakje door het camera-systeem van de Pixel 10 Pro "Pro triple" te noemen, terwijl de reguliere Pixel 10 "Advanced triple" heet.

Verschillen Pixel 10 en Pixel 10 Pro

De Pixel 10 krijgt fellere kleuren waar die bij de Pro wat fletser zijn. De namen heten respectievelijk "Obsidian", "Frost", "Indigo" en "Limoncello" voor de Pixel 10 en "Obsidian", "Porcelain", "Moonstone" en "Jade" voor de 10 Pro. Verder zijn de randen van de Pixel 10 mat uitgevoerd terwijl die bij de Pro glossy zijn.

Kleurenaanbod Pixel 10 met sprekende kleuren

Pixel 10 Pro komt in rustiger kleuren

De Pixel 10 komt met 12GB aan werkgeheugen terwijl dat bij de Pixel 10 Pro opgeschroefd is tot 16GB. Mogelijk is ook de schermresolutie iets hoger bij de Pro gelet op de aanduiding "Super Actua". Beide toestellen ondersteunen de nieuwe Pixelsnap wireless charging die Qi2-gecertificeerd zijn. Dat lijkt te duiden dat er geen aparte hoesje nodig is om een magnetische opladers te plaatsen.

Pixel 10 verkrijgbaarheid

Google brengt de Pixel 10-serie mogelijk alleen in een eSIM-versie uit in de VS. Wellicht krijgt de rest van de wereld wel de versie waarin een fysieke simkaart past. Apple doet overigens hetzelfde met haar recente iPhones. Verwacht de Pixel 10-serie vlak na de aankondiging op 20 augustus te kunnen kopen. De beschikbaarheid zal vermoedelijk een week later zijn, op 28 augustus.

Op de Pixel 10 Pro Fold moet mogelijk wat langer gewacht worden. Het gerucht gaat dat die pas begin oktober verkrijgbaar wordt. Waarom dit is horen we graag tijdens het Made By Google-evenement op 20 augustus.