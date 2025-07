Europese prijzen van Google Pixel 10-telefoons genoemd

Het ziet er naar uit dat de adviesprijzen van de Google Pixel 10-serie voor Europa bekend zijn. En niet alleen dat, ook die van de Buds 2a worden genoemd. Nu de prijzen bekend zijn kunnen we ze meteen vergelijken met die van vorig jaar en dan valt iets positiefs op.

Onderstaande prijzen verschenen op het Bluesky-account van Roland Quandt. Overdag werkt hij voor Winfuture maar 's avonds klust hij wat bij. Soms verkoopt hij plaatjes van onaangekondigde telefoons aan anderen, en weer andere keren plaatst hij adviesprijzen van die telefoons op social media. Ditmaal dus van de Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL en 10 Pro Fold.

128 GB 256 GB 512 GB 1 TB Pixel 10 € 899 € 999 - - Pixel 10 Pro € 1099 € 1199 € 1329 € 1589 Pixel 10 Pro XL - € 1299 € 1429 € 1689 Pixel 10 Pro Fold - € 1899 € 2029 € 2289

We kunnen behoorlijk wat afleiden van bovenstaande tabel. Zo blijven de prijzen voor de Pixel 10, 10 Pro en 10 Pro Fold gelijk aan de Pixel 9, 9 Pro en 9 Pro Fold. Iets wat in tijden van hoge inflatie en handelsoorlogen altijd mooi meegenomen is.

Einde van 128GB Pro XL

Er verandert echter ook iets. Zo krijgt de Pixel 10 Pro een grotere geheugenoptie van 1 TB en verdwijnt het instapmodel van 128GB voor de Pixel 10 Pro XL. Het prijspunt van de 256GB versie blijft weliswaar gelijk maar door het ontbreken van een 128GB versie moet je €100 meer neerleggen om een XL in huis te halen.

Eerder gelekte afbeelding van de Pixel 10

Roland maakt verder melding van een € 149 kostende Pixel Buds 2a. Als die zoals z'n naam suggereert de Pixel Buds A moet opvolgen dan is de prijs wat aan de hoge kant. De Buds A kwam in 2021 voor € 99 op de markt.

TSMC

Dankzij eerdere informatie weten we dat de Pixel 10-serie erg op de Pixel 9-serie van vorig jaar lijkt. Qua uiterlijk bedoelen we dan, want de chipset worden ditmaal niet meer door Samsung maar door TSMC gemaakt. Ook Qualcomm, momenteel de meest krachtigste chips voor Android-telefoons, laat haar chipsets door TSMC maken. Dat belooft veel goeds qua prestaties en energiezuinigheid.

Pixel 10 met Tensor G5 gespot bij Goofish

Made by Google

De verwachting is dat Google haar nieuwste telefoons al in de zomer aankondigt tijdens een speciaal Made by Google-evenement. Wanneer dit event precies gehouden wordt is nog onbekend maar de datum 20 augustus wordt wel veelvuldig genoemd. Mocht Google inderdaad op deze datum de Pixel 10-serie onthullen dan verwachten we ze een week later in de winkels, mogelijk op 28 augustus.

