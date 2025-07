“Samsung Galaxy S26 Edge krijgt scherpere ultra-groothoekcamera”

Samsung werkt aan de specificaties van de S26-familie en daar hoort natuurlijk het aantal megapixels bij. Volgens bronnen krijgt met name de ultra-groothoek van de S26 Edge een flinke upgrade, die gaat van 12 naar 50 MP. De S26 Ultra hoeft komend jaar niet veel te rekenen op upgrades.

Informatie over de camera's komt van Winfuture dat met heel veel woorden schrijft dat de S26 Edge beschikt over een 50 MP ultra-groothoekcamera. Als je bedenkt dat de S25 Edge het nog met een 12 MP-sensor moest doen is dat een behoorlijke grote sprong voorwaarts.

12MP ultra-groothoek in deze S25 Edge ingeruild voor 50MP exemplaar

Het is nog maar de vraag of al die extra pixels gebruikt worden voor scherpere beelden of een betere lichtopbrengst. Meer pixels betekent niet automatisch betere beelden, maar het ligt wel voor de hand. Winfuture vond drie modellen die de toekomstige S26-familie moet voorstellen; NP1, NP2 en NP3. De eerste zal horen bij de Galaxy S26, de laatste bij de S26 Ultra.

Next Paradigm

Tot voor kort zouden we denken dat de NP2 toebehoorde aan de S26+ maar het Plus-model lijkt ingeruild te worden voor de S26 Edge. De NP-naam is een afkorting voor Next Paradigm. De S25-serie had de codenaam Paradigm.

Samsung maakt camera's onder de naam ISOCELL

Er dook via dezelfde bron ook informatie op over de camera's van de S26 Ultra. Deze zijn nog niet compleet maar spreken over een 200MP hoofdcamera met 50MP telephoto camera met 5x zoom. Als je dat bekend in de oren klinkt; dat kan kloppen want de S25 Ultra beschikt over precies dezelfde specs.

Persoonlijk vinden we het nog te vroeg om de definitieve specs van de S26-serie vast te leggen, neem een en ander dus met een korrel zout. De lancering van de S26-familie ligt nog een half jaar van ons verwijderd en er kan van alles gebeuren in de tussentijd.