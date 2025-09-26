Gerucht: Samsung schrapt juist S26 Edge voor Galaxy S26+

Na de introductie van de S25 Edge gingen we er een beetje vanuit dat Samsung het Galaxy S Plus model door een ultra-dun model zou vervangen. Met andere woorden; de S26+ zou niet in 2026 geïntroduceerd worden, maar wel de S26 Edge. Dat plan lijkt in de prullenbak te belanden volgens sommige bronnen. Maar het wordt nog vreemder.

Ultra-dunne telefoons, we hebben maar kort van ze mogen genieten. Samsung lijkt de handdoek al na 1 generatie in de ring te gooien en stapt gewoon weer terug op haar beproefde formule van een instap S26, een groter Plus-model en een vlaggenschipwaardige Ultra. Als dit nieuws klopt dan betekent dit dat de S26 Edge gecanceld is.

S25 Edge: 2025-2025

Zowel Sammobile als het Koreaanse Newspim denken van wel. De teleurstellende verkoopcijfers van de Edge zouden de reden zijn.

Tegenvallende verkopen

Nu hebben we even teruggekeken in ons systeem, maar van de S25 Edge hebben we 4 exemplaren verkocht. Van de reguliere S25 100. Zelfs van de S25+, waarvan traditiegetrouw de verkoopcijfers tegenvielen, zagen we 36 verkochte exemplaren voorbijkomen.

Nu zijn wij als prijsvergelijker misschien niet te vergelijken met alle verkoopkanalen, maar het zegt wel iets. Overigens zien we dezelfde verhouding in verkoopaantallen als we naar de iPhone 17 en Air kijken, al zijn die nog niet zo lang verkrijgbaar als de Galaxy S25-serie.

Zorgen over te kleine accu

De S25 Edge kwam uit met een stevige vanaf-prijs, maar het grootste bezwaar was toch wel de kleine batterij. Daar had Samsung wat aan kunnen doen door over te stappen op een Silicon-Carbon exemplaar, zoals Motorola doet bij de edge 70. Waarom ze dat niet proberen bij de S26 Edge is ons een raadsel.

Dunheid ging vooral ten koste van batterij

Het ziet er hoe dan ook naar uit dat Samsung vanaf 2026 een Galaxy S-serie bestaande uit drie modellen uitbrengt; de S26, S26+ en de S26 Ultra. Het korte bestaan van de Edge gaat gemist worden. Al zouden wij er geen bezwaar op hebben als Samsung het nóg een jaartje gaat proberen. Immers, stoppen is voor quitters.