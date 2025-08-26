Eerste CAD-render toont Samsung Galaxy S26 Edge met vernieuwde achterkant

De eerste ruwe renders van de aankomende Galaxy S26 Edge zijn binnen en tonen een vernieuwd ontwerp. De cameramodule achterop wordt toestel-breed, net als bij Apple staat te gebeuren. Nodig is dit niet want er worden slechts twee camera's op geplaatst.

Wel zal de brede module het toestel minder wiebelig maken wanneer je hem neerlegt. Gevolg is wel dat de S26 Edge minder dun oogt vanwege de vrij fors uitgevallen module, in tegenstelling tot de camera-pil op de S25 Edge. Het is ook voor het eerst dat Samsung deze stijl toepast, voorheen werden camera's los op de achterkant geplaatst of gegroepeerd op een pil-vormig eiland.

Eerste CAD-render toont S26 Edge

Eerder ging het gerucht dat de Samsung Galaxy S26 Edge beschikt over een verbeterde ultra-groothoekcamera. Dat we achterop nu twee camera's zien bevestigt dat er ook dit keer geen sprake zal zijn van een apart telephoto-camera om mee in te zoomen.

Gebruikelijke bron, ontwerp zo goed als definitief

Zoals gebruikelijk zijn deze CAD-renders afkomstig van @onleaks al verschenen ze als eerste bij AndroidHeadlines. Zij schrijven er bij dat het nog niet om het definitieve ontwerp gaat, al lijkt er niet veel meer te gaan veranderen.

S26 Edge met forse camerabalk

De aankomende Galaxy S26 Edge gaat het Plus-model van vorige jaren opvolgen. Dat zal niet de enige wijziging in de S26-serie line-up zijn. Zo zal het instapmodel vervangen worden door de S26 Pro en uitgebreider worden dan eerdere modellen. Het enige model dat hetzelfde blijft is de S26 Ultra, al lijkt dit model iets groter te worden.

Contouren van de S26-serie verscheen van de week eerder al en die toonden naast gelijkenissen met deze S26 Edge ook een uitsparing voor Qi2 magneten. Of dit betekent dat de aankomende S26-modellen net als de Pixel 10-serie over ingebouwde magneten beschikt is afwachten. Het zou het unieke voordeel van de Pixel-serie wel meteen teniet doen.