Motorola edge 60 neo maakt z'n entree; nieuwe chipset, grotere accu

Lenovo heeft de Motorola edge 60 neo onthuld. Het toestel is de eerste die draait onder de nieuwe MediaTek Dimensity 7400; een chipset gebakken op 4nm. In vergelijking met z'n voorganger beschikt de edge 60 neo over een flink grotere accu.

MediaTek lanceerde de Dimensity 7400 in februari van 2025 dus het heeft even geduurd voordat een fabrikant hem toepaste. Het is een mid-range chipset waarmee je kunt gamen. Iets wat je dus ook met de Motorola edge 60 neo kunt doen, vooral omdat Lenovo er tot 12GB aan werkgeheugen bij levert.

Nieuwe Motorola edge 60 neo in Frostbite, Poinciana en Grisaille

Het 6,36 inch grote scherm maakt gebruik van een pOLED-paneel op maximaal 120Hz en is compatible met HDR10+ content. Verwacht dus een kleurrijk beeld. Dat geldt ook voor de achterkant want er is weer keuze uit tal van kleurrijke Pantone-versies waaronder Poinciana (rood), Frostbite (groen) en Grisaille (vergrijsd blauw).

Aan camera's en geluid is gedacht

Op cameragebied is de edge 60 neo uitgerust met achterop een drietal sensoren waaronder een 50MP Sony LYTIA, een 13MP ultra-groothoek en een apart 10MP telephoto voor 3x optische zoom. Audio klinkt ruimtelijk, niet alleen omdat er twee speakers zijn voor stereo-geluid, maar ook omdat er ondersteuning is voor Dolby Atmos.

Motorola edge 60 neo komt met 50MP Sony LYTIA-camera

De batterij is van 4310 mAh in de edge 50 neo naar 5200 mAh gegroeid. Een stijging van dik 20%. Opladen kan nog steeds met 68W bedraad en draadloos tot 15W. Om die snelheden te halen zul je wel de benodigde TurboPower-oplader in huis moeten halen, die zit namelijk niet in de doos.

Binnenkort verkrijgbaar

Je treft de Motorola edge 60 neo in de drie eerder genoemde kleuren binnenkort aan in de winkels. Prijzen zijn nog niet voor handen, net als de exacte lanceerdatum.

Als eerste de Motorola edge 60 neo hebben? Ontvang eenmalig een e-mail zodra deze te koop is Geef een geldig e-mailadres op! Schrijf je ook in voor de nieuwsbrief Verstuur