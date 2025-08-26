Dit is de Samsung Galaxy S26 Pro, nog onduidelijk wat er ‘Pro’ aan is

De renders van de Samsung Galaxy S26 Pro zijn binnen. Dit model is het basismodel van de S26-serie en volgt daarmee de S25 op. Het uiterlijk is nagenoeg ongewijzigd getuige deze CAD-renders, maar dat geldt niet voor de binnenkant. Al blijft één ding bij hetzelfde; het trage opladen.

Het enige verschil wat wij aan de S26 Pro bespeuren is dat de camera's ditmaal op een plateau zijn geplaatst. Samsung deed dat al langer bij de Galaxy Z Fold, de S25 Edge en bij sommige recente Galaxy A-modellen dus nieuw is het allerminst.

Eerste CAD-render van S26 Pro

Het scherm meet een diagonaal van 6,3 inch en is daarmee nauwelijks anders dan bij de S25, en dat geldt daarmee automatisch ook voor de algehele afmetingen. Ook zijn er nog altijd drie camera's met een enkele schieter voorop.

Wat rechtvaardigt de naam "Pro"?

Wat rechtvaardigt dan de toevoeging "Pro" horen we je denken? Naar verluidt zit er binnenin een iets grotere 4300 mAh batterij, een Exynos 2600-chip die vooral sneller is met AI-taken en er zouden magneten ingebouwd zijn om Qi2-support mogelijk te maken. Dat is wel wat mager, vooral als je bedenkt dat het geruchten spreken over nog altijd maximaal 25W opladen. Hiermee blijft Samsung zelfs achter bij de recent aangekondigde iPhone 17.

Samsung houdt al 6 jaar lang vast aan maximaal 25 Watt voor haar basis Galaxy S-telefoon, hoog tijd voor verandering zou je denken, vooral als je de naam in Pro verandert. Maar wie zijn wij?

Samsung heeft nog even de tijd om aan de Samsung Galaxy S26 Pro te werken; een release wordt niet voor januari 2026 verwacht. Hopelijk is er nog tijd om de nodige kritiek te verwerken en met een monster van een telefoon te komen. En zelfs niet, dan nog kan het met de nodige software-functies consumenten toch verleiden een exemplaar aan te schaffen. Wie weet.

