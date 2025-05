Samsung onthult 5,8mm dunne Galaxy S25 Edge, wel ten koste van batterij

Samsung heeft zoals aangekondigd vannacht het officiële startschot gegeven voor de S25 Edge. Het toestel is vooral dun. Met een behuizing die op het dunste punt 5,8 millimeter meet. Dat gaat wel ten koste van de batterijcapaciteit die op 3900 mAh blijft steken.

We hebben het persbericht van de Samsung Galaxy S25 Edge meerdere keren gelezen. Op zoek naar beloftes over de batterijduur maar erg gerustgesteld worden we niet. Sterker nog, er wordt met geen woord over gerept.

Samsung praat ons wel bij over de sterke titanium behuizing met het nieuwe Gorilla Glass Ceramic 2. Dat stelt Samsung in staat om de S25 Edge erg dun te maken maar toch sterk. De Snapdragon 8 Elite-processor is dezelfde als in andere S25-modellen en biedt hoogwaardige prestaties. Die zijn ook nodig om de vele AI-functies soepel te laten draaien.

200MP met Nightography

Op prestaties is dus niet beknibbeld. Wel op het aantal camera's. We vinden er achterop de Galaxy S25 Edge twee. Een 12MP ultra-groothoek en een 200MP hoofdcamera. Samsung belooft dat deze grotere sensor 40% meer licht opvangt en daardoor helderder foto's in het donker schiet dan de S25.

200MP camera met ProVisual Engine en Nightography

Samsung levert de Galaxy S25 Edge met Android 15 en One UI 7. Hierin zitten nieuwe functies zoals Now Brief en de Now Bar, maar ook Google Gemini. Er worden zeven jaar aan Android-upgrades en beveiligingsupdates beloofd, tot aan 31 mei 2032. Het is te hopen dat batterij, die overigens met maar 25W snel opgeladen kan worden, het tot die tijd vol houdt. We hebben zo onze bedenkingen er bij.

Tijdelijk 512GB voor de prijs van 256GB

Verwacht de Samsung Galaxy S25 Edge in de kleuren Titanium Silver, Titanium Jetblack en Titanium Icyblue in de winkels voor een adviesprijs van €1249. Je krijgt daarvoor 256GB aan opslaggeheugen. Er is ook een 512GB versie beschikbaar. Die krijg je tot 1 juni voor de prijs van een 256GB versie. Daarna betaal je er €120 meer voor. Wie nu bestelt heeft de S25 Edge op 27 mei in huis.