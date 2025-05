Dit moet je zien: Hands-on foto’s tonen dunne Samsung Galaxy S25 Edge naast S25 Ultra

Benieuwd hoe dun de aankomende Galaxy S25 Edge echt is? In deze zojuist verschenen hands-on foto's zien we hem naast de S25 Ultra. Twee premium telefoons met een heel ander idee over hoe ze dat moeten zijn.

Voor wie het nog niet wist: vannacht kondigt Samsung de Galaxy S25 Edge officieel aan. Daarvoor moet je wel even opblijven want het evenement start om 02:00 Midden-Europese tijd. Toch hoeven we daar niet op te wachten want AndroidHeadline heeft hands-on foto's in handen van de S25 Edge met de S25 Ultra. Oftewel, een moderne uitvoering van de dikke en de dunne.

S25 Ultra vs S25 Edge

Wie naar de bronlink gaat ziet ook een video waar we de drie kleuren van de S25 Edge zien. Dit zijn zwart, zilver en blauw. Zoveel was al bekend maar wij zijn vooral nieuwsgierig naar een vergelijking tussen de dikte van de Edge en Ultra.

De S25 Ultra is duidelijk dikker dan de S25 Edge

Bovenstaande foto laat wel goed zien dat de behuizing van de S25 Edge weliswaar dunner is dan die van de S25 Ultra, als we de camera meenemen dan is er geen verschil. De dubbele camera's van de Edge steken enorm ver uit, daar kon Samsung duidelijk niet omheen.

Overigens gaat het gerucht dat de Samsung het toestel zo dun heeft weten te krijgen door de besparen op de batterij. De capaciteit zou op slechts 3900 mAh uitkomen. We horen vannacht graag hoe lang de accuduur precies is, want met minder dan een dag nemen wij anno 2025 geen genoegen.