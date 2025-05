Samsung Galaxy S25 Edge krijgt dun en sterk Gorilla Glass Ceramic 2

Voorafgaand aan de officiele onthulling van de Galaxy S25 Edge heeft Samsung verteld welk beschermglas het krijgt. Het gaat om een nieuw type Gorilla Glass genaamd Ceramic 2. Dat is dun en tegelijkertijd sterk.

Gorilla Glass Ceramic 2 is versterkt met kristallen in het glas, wat zorgt voor betere duurzaamheid, barstbestendigheid en transparantie. Een speciaal ionenuitwisselingsproces maakt Ceramic 2 nog sterker. De S25 Edge is de eerste die van het nieuwe type glas gebruikmaakt.

Samsung werkt al langer samen met Corning wat vaker resulteert in exclusieve samenwerkingen. Zo kwam de S24 Ultra uit met Gorilla Glass Armor dat weerspiegeling tegengaat. Het bleef de enige telefoon dat jaar met dat glas, ondanks de lovende kritieken. De S25 Ultra dat jaar daar op een verbeterde versie wat beter bestand is tegen valschade. Ook Gorilla Armor 2 bleef voorbehouden aan dat ene model.

Gorilla Glass Ceramic

De eerste generatie Gorilla Glass Ceramic zagen we op de Motorola razr 60 ultra die verrassend genoeg pas enkele weken geleden werd aangekondigd. Wat Gorilla Glass Ceramic anders maakt dan Ceramic 2 op de S25 Edge is mogelijk de dunheid.

Bron: Samsung