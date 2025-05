Gelekte beelden tonen nieuwe Sony Xperia 1 VII: dit kun je verwachten

De persrenders van de Sony Xperia 1 VII lijkt binnen. We zien het nieuwe Sony-vlaggenschip in meerdere kleuren waarmee Sony breekt met z'n voorganger. Die kwam alleen nog in saai zwart uit. De Xperia 1 Mark 7 wordt kleurrijker.

Sony heeft al aangekondigd de Xperia 1 VII op 15 mei aan te zullen kondigen. Begin april doken de eerste renders op en nu is de tijd rijp voor z'n staatsieportret. De eer gaat ditmaal naar Android Headlines die er met de eer vandoor gaat. Ze tonen de Xperia 1 Mark 7 in drie kleuren; zwart, paars en groen.

Sony Xperia 1 VII in volle glorie

Heel anders komt de 1 VII er niet uit te zien. Sony is altijd vrij conservatief met haar ontwerpen. Net als de Xperia 1 VI krijgt het toestel een afwijkende schermverhouding van 21:9 met boven en onder dikke schermranden. Sony verwerkt hier de selfiecamera in in plaats van deze in achter scherm te zetten. Vraag ons niet waarom.

Achterop zien we wederom drie camera's voorzien van Zeiss-glas en -coating. Het is nog even afwachten welke specificaties de camera van de Xperia 1 VII meekrijgt. Sony weet ons altijd positief te verrassen met nieuwe technieken die de hoge prijs toch nog enigszins weten te rechtvaardigen.

Ook marketingmateriaal 1 VII gelekt

De bron van het bericht wist naast persafbeeldingen van het toestel ook het marketingmateriaal te bemachtigen. Die is geheel in het Japans en laat dat niet onze moerstaal zijn. Maar dankzij Google Lens komen we een heel eind.

AI schermhelderheid en 2,1x grotere camerasensor

Zo leren we dat de schermhelderheid met sensoren aan de voor- en achterkant en met behulp van AI geregeld wordt. AI helpt ook bij het schieten van video om het onderwerp in het midden van het frame te houden (Auto Frame). De ultra-groothoeklens krijgt een 2,1x grotere sensor en er zijn wat kleine verbeteringen aan de geluidskwaliteit. We willen ook niet alles verklappen voor de presentatie op 15 mei.

Dan horen we we ook graag de prijs, die ongetwijfeld stevig zal zijn. En wanneer de Sony Xperia 1 VII precies in de winkels ligt.