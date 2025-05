Verschenen iconen verklappen mogelijk vernieuwd ontwerp Samsung Galaxy Watch 8

Diep in de firmware van One UI 8 Watch, wat bedoeld is voor smartwatches, zijn iconen gevonden van de nog onaangekondigde Galaxy Watch 8 en Watch 8 Classic. Bijzonder hieraan is dat we een ander ontwerp zien, namelijk vierkant met een rond scherm, net als bij de huidige Watch Ultra.

Samsung maakt ronde smartwatches, Apple vierkante. Zoveel was jarenlang het geval sinds Samsung in 2024 kwam met de vierkante Watch Ultra. Alhoewel vierkant, het scherm was nog altijd rond. Als we naar onderstaande beelden kijken dan zou je in eerste denken dat we naar dezelfde Watch Ultra kijken, maar niets is minder waar.

Want het gaat volgens de bron, en het bijschrift, om de Galaxy Watch 8 en de Watch 8 Classic. Beiden krijgen een soortgelijk vierkante behuizing waar een rond scherm in is geplaatst. Volgens eerdere geruchten komt de Watch 8 uit in twee formaten, de Classic in één.

Watch 8 Classic met Quick Button

We zien aan de afbeeldingen niet of de Galaxy Watch 8 Classic over een draaibare ring beschikt, waar eerder wel over gesproken werd, maar we zien wel een extra knop aan de rechter zijkant. Het is goed mogelijk dat dit dezelfde Quick Button is die we eerder ook op de Ultra zagen. Enig verschil is dat die knop niet fel oranje is zoals op de Ultra.

De oranje felgekleurde Quick Button op de Watch Ultra

Nog geen info over Watch Ultra 2

De bron denkt verder dat de Samsung Galaxy Watch 8 Classic een krachtiger trilfunctie krijgt en codenaam "Wise 8" draagt. Informatie over een opvolger van de Galaxy Watch Ultra wordt niet gegeven. Ook iet hoe groot de twee formaten waarin de Watch 8 uitkomt zijn.

Als eerste de Samsung Galaxy Watch 8 hebben? Ontvang eenmalig een e-mail zodra deze te koop is Geef een geldig e-mailadres op! Verstuur

Als eerste de Samsung Galaxy Watch 8 Classic hebben? Ontvang eenmalig een e-mail zodra deze te koop is Geef een geldig e-mailadres op! Verstuur

Verwachte aankondiging Galaxy Watch 8-serie

Samsung kondigt haar slimme horloges doorgaans in de tweede helft van het jaar aan. Eerder dan juli hoef je de Watch 8-serie dus niet te verwachten. Dat was niet geheel toevallig de maand waarin Samsung de Watch 7 aankondigde.