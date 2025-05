Deze iPhone 17 Pro-dummy laat aan duidelijkheid niets te wensen over

Misschien kijk jij wel net zo uit naar de aankomende iPhone 17 Pro als ons. Volgens de kalender duurt het nog even voordat we Apple's nieuwe iPhone mogen bewonderen maar gelukkig is daar in de tussentijd dit dummy-model. Smul met ons mee.

Apple sleutelt niet heel vaak aan haar iPhone-design. Dus als dat dan een keer gebeurt dan zijn wij daar als de kippen bij. De iPhone 17 Pro is weer zo'n generatie die mag rekenen op een nieuwe look and feel. Al blijft het nog altijd erg herkenbaar een iPhone.

Levensechte iPhone 17 Pro dummy

Zo wordt het camera-eiland een stuk breder en strekt het nu van zijkant tot zijkant. De plaatsing van de drie camera's blijft hetzelfde; een driehoekje. De flitser en de LiDAR-scanner verhuizen wel naar rechts. Daar is immers voldoende ruimte voor nu. Het geheel ziet er nu wel stukken meer uit als recente Pixel-telefoons van Google. Ook zij plaatsen de camera's al jarenlang in een brede balk.

iPhone 17 Pro-dummy van hoge kwaliteit

De video die op de tijdlijn van Majin Bu op X verscheen (@MajinBuOfficial) toont ook goed de verschillende materialen die Apple van plan is toe te passen. Zo heeft het camera-eiland een glossy afwerking van glas terwijl de achterkant mat oogt. Eerdere lekken lieten zien dat onder de camera een rechthoekige uitsnede zat maar die zien we niet terug in deze video.

iPhone 17 Pro met oog voor detail

Het gaat hier om een dummy-toestel. Een niet werkend exemplaar, gebouwd aan de hand van uitgelekte informatie. Het biedt geen enkele garantie dat de productieversie van de Apple iPhone 17 Pro er exact zo uit ziet. Het is alleen een indicatie. Maar wel een hoogwaardige en kwalitatieve!

Overige iPhone 17-modellen verwacht

Naast deze iPhone 17 Pro wordt en een grotere iPhone 17 Pro Max verwacht die over nagenoeg hetzelfde design zal beschikken. Ook houden we rekening met de lancering van de iPhone 17 Air; een extreem dunne iPhone die de Plus van vorig jaar gaat opvolgen. Verwacht verder de instap iPhone 17, deze zal mogelijk hetzelfde ontwerp krijgen als de iPhone 16.