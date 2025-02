Zien: zo ziet de Apple iPhone 17 Pro er wellicht uit

Zoals iedereen weet is Apple nogal voorzichtig met haar kip met de gouden eieren. Het iPhone-ontwerp gaat slechts 1x per 5 jaar op de schop maar dan volgt ook vrijwel de gehele industrie slaafs deze nieuwe richting. Alle reden dus voor ons om ieder iPhone-gerucht serieus te nemen, zo ook deze.

Ditmaal gaat het gerucht over de Apple iPhone 17 Pro; de professionele iPhone-serie met tenminste drie camera's. Eerder al waren afbeeldingen verschenen van de iPhone 17 waarop achter een brede camerabalk te zien was. Die trend zet deze iPhone 17 Pro voort maar doet er nog een schepje bovenop.

Design van Apple iPhone 17 Pro?

Er moet immers ruimte gevonden worden voor de drie camera's. Het idee en een toestelbrede camerabalk juichen we toen; het maakt dat het toestel stabiel op tafel kan liggen. Of dat voor de iPhone 17 Pro ook geldt is nog maar de vraag. Uit de balk steken de drie camera's waardoor het alsnog wiebelt.

Gebaseerd op geruchten

Bovenstaande afbeeldingen zijn gemaakt door YouTube-kanaal Front Page Tech en zijn gebaseerd op geruchten. Er kan totdat Apple de iPhone 17-serie aankondigt nog voldoende gebeuren dus neem het vooralsnog met een korrel zout. Benieuwd naar de volledige video en alle beelden? Bekijk dan gerust onderstaande video.

Het duurt nog tenminste tot september 2025 voordat Apple de iPhone 17-serie aankondigt. Dan krijgen we wellicht ook de iPhone 17 Air te zien; het nieuwste dunne model. Ook dit model schijnt naar verluidt achterop over een camerabalk te beschikken. Net als de Nexus 6P in 2015 deed.