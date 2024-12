Gelekt ontwerp Apple iPhone 17 bewijst gelijk Google Pixel

We staan mogelijk aan de vooravond van een nieuw ontwerp voor de iPhone. Er zijn beelden verschenen waarop de behuizing van de iPhone 17 te zien zou zijn. En die oogt anders, maar ook weer niet.

Tot dusver plaatste Apple, net als veel andere fabrikanten trouwens, hun camera's in de hoek. Alsof ze straf hadden en er niet toe deden. Terwijl het juist één belangrijkste verkoopargument is om een nieuwe mobiel te kopen. Nadeel van de hoekcamera is ook dat het toestel wiebelt wanneer het op tafel ligt.

Mogelijk onderdeel iPhone 17 toont nieuw design

Als we bovenstaande foto mogen geloven dan gaat de iPhone 17 daar wat aan veranderen. De cameramodule beslaat de gehele breedte van het toestel. Iets wat doet denken aan de recente Pixel-telefoons zoals de Pixel 9. Voordeel van dat design is dat het toestel stabiel op tafel ligt.

iPhone 17 render

Als dit idee omzetten naar een render dan krijgen we iets als de afbeelding hieronder. Dit is ook wat Digital Chat Station denkt. Deze insider kwam vaker met correcte informatie voordat telefoons officieel werden.

De gelijkenis met een Pixel-telefoon is treffend, al plaatst Apple de camerabalk nog hoger. Wie deze render vergelijkt met het verschenen onderdeel ziet dat dat onderdeel over nog een gat beschikt. Onduidelijk is wat daarvan de bedoeling is.

Toch iPhone 17 Air?

Of we hier inderdaad kijken naar een vroeg prototype van de iPhone 17 zal pas in het najaar van 2025 moeten blijken. Het is ook niet ondenkbaar dat dit het ontwerp van de dunne iPhone 17 Air is. Alleen de tijd zal het leren.