Ook laatste ontbrekende info Google Pixel 9a bekend

Veel was er al uitgelekt over de Pixel 9a van Google. Nu is ook het laatste beetje bekend. De volledige lijst met specificaties is binnen en daarmee bestaan er geen geheimen meer voor ons.

Het is Google wederom niet gelukt om een onaangekondigde telefoon geheim te houden. Zoals wel vaker, maar dat terzijde. De Pixel 9a ligt nu volledig op straat, met afbeeldingen en nu dus ook alle specificaties.

Wat moeten we hier nog aan toevoegen? Van het typenummer, tot aan camera-sensoren en van processor tot batterijsamenstelling. Het staat allemaal in de lijst die Android Headlines heeft weten te bemachtigen.

Aankondiging Pixel 9a

Meestal laat een aankondiging niet lang meer op zich wachten zodra de volledige specificaties bekend zijn. Dat betekent namelijk dat een product gefinaliseerd is, en een fabrikant zich alvast richt op marketing. Maar bij Google is het vaak net iets anders.

Daarvan lekken telefoons soms bijna een jaar van te voren helemaal uit. En dus durven we ook geen harde toezeggingen te doen over wanneer de Pixel 9a aangekondigd wordt. Het kan morgen, het kan ook nog even duren.