Google Pixel 9a krijgt camera van Pixel 9 Pro Fold

Niet alleen krijgt de aankomende Pixel 9a een vernieuwd uiterlijk, het krijgt ook een nieuwe camera. Eéntje die we al eerder zagen bij de Pixel 9 Pro Fold.

Dat meldt AndroidHeadlines op haar website. Dit zou betekenen dat Google de 64MP grote Sony IMX787-sensor van de Pixel 8a inruilt voor een lager 48MP exemplaar.

Pixel 9a krijgt de 48MP camera van de Pixel 9 Pro Fold

De 48MP camera van de Pixel 9 Pro Fold is naar verluidt ook een Sony IMX787 maar dan met een lagere resolutie. Dit zou in theorie de lichtopbrengst van individuele pixels kunnen verhogen, maar zekerheid daarover hebben we niet. Google zou voornemens zijn om de ultra-groothoek- en selfiecamera op de Pixel 9a ongewijzigd te laten.

Add me-functie

Ondanks de lagere cameraresolutie zou Google wel een nieuwe camera-functie naar de Pixel A-serie te brengen. Het gaat om 'Add Me' wat we eerder op de Pixel 9-serie zagen. Met de Add Me-functie is het mogelijk om personen later aan een groepsfoto toe te voegen.

Google introduceert een nieuwe Pixel A-telefoon normaliter tijdens het Google I/O-evenement in mei. Er gaan echter geluiden dat de Google Pixel 9a eerder dan gebruikelijk wordt aangekondigd, wellicht in maart 2025.